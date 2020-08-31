В Тверской области директор библиотеки рассказала об убитом сотруднике-коте

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Директор библиотеки в селе Городня в Тверской области Ольга Смирнова рассказала о коте Степане, который «работал» в учреждении. Животное убил живодёр.

Кот жил в доме напротив. Впервые его увидели у двери библиотеки в сентябре 2019 года. Когда стало холодно, то животное пустили внутрь. Кота решили «устроить на работу» в библиотеку в марте 2020 года. Животное весь день находилось в здании, а вечером уходило домой.

В марте мы решили его трудоустроить, так сказать, выдали ему трудовую книжку. Испытательный срок полгода прошёл. Он себя зарекомендовал хорошо. Идеальный кот, просто идеальный, — сообщила журналистам телеканала «360» директор библиотеки Ольга Смирнова.

Кот исчез в конце августа. Поскольку такого никогда не было, то хозяйка животного и работники библиотеки стали искать Степана. Кота застрелил местный житель из-за того, что животное якобы справляло нужду в подъезде. Директор библиотеки рассказала, что мужчина убивает всех котов, которые появляются в его подъезде. Владелица кота отказалась писать заявления в полицию, поскольку опасается мести.

NEWS.ru писал, что в Карелии действует группа живодёров-подростков. Они истязают попавших к ним в руки собак и кошек. Садисты действуют в посёлке Кварцитный Республики Карелия. В последнее время их жертвами становятся кошки.