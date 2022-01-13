Глава Бурятии назвал добычу полезных ископаемых основной отраслью региона

Учитывая климат и сложности с развитием сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых является основной отраслью Бурятии, заявил глава региона Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что основные налоги генерируются именно в добывающей отрасли, пишет «МК в Бурятии».

Для нас добыча полезных ископаемых — одна из основных отраслей, основные налоги генерируются в добывающей отрасли. С учётом климата и сложного сельского хозяйства, низкой плотности населения Бурятии, небольшого промпотенциала добыча полезных ископаемых по капиталоемкости, по формированию новых рабочих мест, по налогоотдаче — это основная отрасль для нас, — пояснил Цыденов.

Он подчеркнул, что добыча полезных ископаемых должна производиться постоянно. Вместе с тем он отметил, что необходимо сначала определиться с тем, что именно нужно искать. Цыденов также выразил беспокойство по поводу того, что в текущей стратегии развития отрасли предусмотрено сокращение госинвестиций в поиск месторождений практически до нуля.

Ранее Минфин предложил увеличить втрое налог на добычу для металлургов. По мнению аналитиков, налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд рублей в год. Министерство объясняет это тем, что компании слишком много зарабатывают и очень мало инвестируют.