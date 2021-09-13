Минфин предложил увеличить втрое налог на добычу для металлургов

Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое, до 3–5% от их выручки. Такой ориентир содержится в обновлённом проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики до 2024 года, подготовленном Минфином. По мнению аналитиков, налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд рублей в год. Министерство объясняет это тем, что компании слишком много зарабатывают и очень мало инвестируют, пишет «Коммерсант».

Предложения по росту НДПИ для металлургических компаний содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов». Там сказано, что в мировой практике уровень изъятия горной ренты при добыче ископаемых составляет 3–5% от их выручки, тогда как в России не превышает 1–2%. Минфин предлагает повысить уровень налоговой ставки на руды, аргументируя это «повышением справедливости распределения природной ренты».

Сейчас твёрдые полезные ископаемые, кроме алмазов и драгметаллов, облагаются в РФ по фиксированной ставке НДПИ. В 2020 году она была повышена в 3,5 раза, теперь же этот уровень может вырасти до 10. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу могут быть внесены уже 20 сентября.

Министерство отмечает, что даже в период невысокой мировой ценовой конъюнктуры в 2014–2019 годах в ненефтегазовом секторе формировался высокий уровень рентного дохода. За последние десять лет операционный денежный поток составил 13 трлн рублей, а капиталовложения — 5 трлн рублей, и с ростом мировых цен дисбаланс доходов и отчислений в бюджет только усиливается.

Источники среди металлургов утверждают, что дополнительные изъятия обсуждались только на случай роста цен, а увеличение НДПИ сделает убыточными сложные месторождения, и их добычу будет проще заменить импортом, в цветной же металлургии уровень изъятия и так находится на уровне мировых компаний. Кроме того, эти изменения должны стать предметом обсуждения с представителями бизнеса.

Аналитики «ВТБ Капитала» полагают, что правительство уравняет ставку НДПИ для цветных и чёрных металлов со ставкой для драгоценных металлов, которая составляет 6%. В этом случае сильнее всего пострадают ГМК «Норильский никель» и «Северсталь». По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, потенциальный рост НДПИ больше всего отразится на компаниях, обладающих мощной сырьевой базой,— «Металлоинвесте», «Мечеле», Evraz, «Северстали» и НЛМК.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что с 2022 года планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых, это коснётся и металлургической отрасли. Отвечая на вопрос об удорожании стройматериалов в стране, в частности, металлов, глава государства объяснил такую ситуацию общемировым увеличением стоимости продукции металлургии на фоне сокращения производства в связи с пандемией коронавируса и инфляцией. Такой конъюнктурой пользуются и российские металлурги, которые продают металлы за границу, что приводит к дефициту и росту цен внутри страны.