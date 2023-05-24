Гладков заявил об отражении массированных атак БПЛА в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны сбили большую часть беспилотников, атаковавших ночью 24 мая Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. При этом он признал, что остальные БПЛА повредили дома, административные здания, транспорт в Белгороде и двух районах.

Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход — буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем, — сообщил Гладков.

Он добавил, что также произошли атаки БПЛА на Яковлевский округ, дважды были сброшены взрывные устройства, которые не привели к значительным повреждениям. Кроме того, с дронов было сброшено аналогичное устройство в Новой Таволжанке, однако оно не сдетонировало.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Позже Минобороны РФ опубликовало первые видеокадры с места, где была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, проникнувшая на территорию Белгородской области. На кадрах можно увидеть разбитую украинскую технику, на бронемашинах видны многочисленные следы от пуль, один из пикапов показан полностью сожженным. На ряде автомобилей белой краской была нанесена надпись «За Бахмут».