Гладков сообщил о третьем за сутки обстреле Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Обстрел птицефабрики в районе хутора Церковный

Белгородская область третий раз за сутки попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словма, на этот раз целью стла Белгородский район и добавил, что жертв и пострадавших нет.

Белгородский район тоже сегодня под обстрелом. Жертв и пострадавших нет. Один из снарядов прилетел по корпусу птицефабрики в районе хутора Церковный. Пострадали кровля, окна и забор, — написал Гладков.

Отмечается, что утром ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Впоследствии под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что в результате обстрела окраин Шебекино были повреждены линии электропередачи. Гладков добавил, что абонентов начали переводить на резервные линии.

Город Шебекино регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Так, 15 января Гладков сообщал об обстреле рынка под Белгородом. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.