Названо общее число погибших жителей Белгородской области из-за атак ВСУ Гладков: с начала СВО из-за атак ВСУ погибли 30 жителей Белгородской области

Фото: МО Украины

С момента начала проведения военной операции на Украине из-за атак ВСУ погибли 30 жителей Белгородской области, заявил в ходе прямого эфира в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Также он рассказал, что 123 человека получили различные травмы. Всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, добавил Гладков.

Всего за 2022 год насчитали 2276 обстрелов белгородских населенных пунктов со стороны Украины. 326 раз противники применяли беспилотники, также в регионе зарегистрировали 15 диверсий и минирований. За минувший год 30 жителей Белгородской области погибли. Ранены 123 человека, — рассказал белгородский губернатор.

По его словам, в результате обстрелов ВСУ 3267 домовладений получили повреждения или были полностью разрушены. Также были уничтожены 660 автомобилей. Кроме этого, в результате обстрелов была разрушена инфраструктура 57 школ и детских садов, 636 энергообъектов и 137 коммерческих зданий.

18 апреля Гладков сообщал, что в Белгороде во дворе частного дома взорвалась граната, в результате один человек погиб, еще два получили ранения. Губернатор заявлял, что жильцы дома, по предварительной информации, вели асоциальный образ жизни.