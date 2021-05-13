Гидрометцентр назвал даты наступления купального сезона на курортах РФ

После стрельбы в казанской гимназии в Подмосковье запустили проверку соцсетей с целью выявления странного поведения подростков, которые потенциально могут входить в группы риска. Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

В регионе ведётся работа по выявлению групп деструктивной направленности в сети Интернет. Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков асоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов, — пояснил глава управления...