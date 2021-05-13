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Гидрометцентр назвал даты наступления купального сезона на курортах РФ

01:51, 14 мая 2021

На курортах Краснодарского края купальный сезон традиционно начинается не раньше второй половины июня, в Крыму — на 10 дней позже. К этому времени вода прогревается до рекомендованной врачами температуры — около 22 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, купальный сезон следует начинать тогда, когда можно отпускать детей в морскую воду.

Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — вторая половина июня. В Крыму он начинается примерно на 10 дней позже, — сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в Сочи вода прогревается до таких значений к 10 июня, в Крыму — к 15–20 июня.

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