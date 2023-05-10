Гибель мотопарапланериста в Татарстане попала на видео

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В Татарстане разбился 54-летний водитель мотопараплана, сообщает Telegram-канал Baza. На опубликованных кадрах видно, как летательный аппарат внезапно накренился, из-за чего мужчина упал на землю и погиб.

По данным Baza, у мотопараплана мог отказать двигатель. Его полет, по информации канала, был приурочен ко Дню Победы 9 мая. Он взлетел в небо над селом Светлое Озеро на мотопараплане, в руках у мужчины был флаг России.

Ранее сообщалось, что на Кубани в городе Хадыженске параплан упал на автомобиль, оба пилота летательного аппарата погибли. На место происшествия выехали экстренные службы.

В начале октября россиянин Максим Кузин погиб в результате падения с параплана на скалы в турецком курортном городе Мугла. Смерть была мгновенной. Чтобы эвакуировать тело мужчины, пришлось прибегнуть к помощи вертолета.