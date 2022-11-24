На Кубани два пилота погибли при падении параплана на автомобиль

Фото: Vadim Kitaev/Global Look Press

На Кубани в городе Хадыженск параплан упал на автомобиль. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, оба пилота погибли. На место ЧП выехали экстренные службы.

Параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск на Кубани. Два человека, которые были в нем, погибли, — говорится в сообщении.

Информации о том, был ли за рулем автомобиля водитель, нет. Данных о каких-либо пострадавших также не сообщаются.

В начале октября россиянин Максим Кузин погиб в результате падения с параплана на скалы в турецком курортном городе Мугла. Смерть была мгновенной. Чтобы эвакуировать тело мужчины пришлось прибегнуть к помощи вертолета.

В сентябре экстремал из Санкт-Петербурга Павел Мотовоз Чернов разбился на параплане во время отдыха в Таджикистане. Мужчина снимал свой полет на экшен-камеру, но в какой-то момент не справился с порывом ветра и рухнул на скалу.

Летом в Омской области двое мужчин разбились на параплане. По версии следствия, они не справились с управлением и разбились при ударе о землю. По факту происшествия Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводила проверку.