Российский турист разбился на параплане в Турции Habertürk: в Турции погиб российский турист, упавший с параплана на скалы

Фото: Russia Rights Only/Global Look Press

Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения с параплана на скалы в турецком курортном городе Мугла. Смерть была мгновенной, сообщает телеканал Habertürk.

Россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность, — отмечается в публикации.

На место инцидента направили поисково-спасательные группы местной жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. Вынести тело россиянина с места падения они не смогли «из-за крутого и скалистого характера местности». Пришлось вызывать вертолет, уточнил телеканал.

Ранее в Карелии спасатели нашли тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, которые считались пропавшими без вести. Катер, на борту которого находились семь человек, включая пятилетнего ребенка, перевернулся в Кондопожском районе. Один человек погиб сразу, еще троим удалось спастись.