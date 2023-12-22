«Гиацинты-Б» поразили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты орудий «Гиацинт-Б» артиллерийских подразделений российской группировки войск «Восток» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Там отметили слаженную работу расчетов, при которой от получения координат цели до выстрела уходит несколько минут.

Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Расчеты в различных погодно-климатических условиях подавляют и уничтожают живую силу, огневые средства, вооружение и военную технику противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы должны работать быстро, чтобы своевременно сменить огневую позицию. В противном случае они могут попасть в эпицентр контрбатарейной борьбы.

Ранее артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт-Б» Вооруженных сил России на Запорожском направлении уничтожил миномет украинских военных, который вел огонь по позициям ВС РФ. Командир с позывным Дунай отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности. По его словам, артиллерия стабильно бьет по украинским военным, их опорным пунктам, колоннам.

В свою очередь, артиллерийский разведчик ВС РФ с позывным Китай рассказывал, что контрбатарейная борьба является одной из важнейших задач артиллерии. Также в числе составляющих успешного выполнения боевых задач военнослужащий назвал качественную маскировку и дисциплину.