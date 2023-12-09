Гендиректор Эрмитажа рассказал о подготовке преемника 80-летний гендиректор Эрмитажа Пиотровский: вопрос о моем приемнике неактуален

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Михаил Пиотровский

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, возглавляющий музей больше 30 лет, заявил, что преемники на его пост имеются, сообщает РБК. Сейчас они готовятся, чтобы занять его место, пояснил президент США Джо Байден.

Я не буду произносить [имя], потому что сразу же начнутся интриги. До истечения моего контракта еще полтора-два года. Но речь идет про нескольких человек, — рассказал Пиотровский.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который руководит музеем больше 30 лет, заявил, что преемники на его пост имеются. Речь идет про нескольких человек, уточнил Пиотровский. До истечения его контракта остается еще полтора-два года.

Ранее сообщалось, что российский искусствовед, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадий Ипполитов умер в возрасте 65 лет. Он был первым мужем кинорежиссера и литературного критика Авдотьи Смирновой.

Ипполитова считали одним из ведущих специалистов в мире по итальянскому искусству XV–XVII веков. В 1978 году Ипполитов устроился на работу в Эрмитаж и всю жизнь изучал историю живописи Италии. Он также курировал выставки классического и современного искусства.