Машков возглавил Союз театральных деятелей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков избран на должность председателя Союза театральных деятелей, передает ТАСС. Такое решение было принято на внеочередном съезде организации.

Изначально на пост главы союза были выдвинуты пять кандидатур, но четверо из них взяли самоотвод. В итоге Машков стал безальтернативным претендентом. До этого СТД на протяжении 27 лет возглавлял Александр Калягин.

По данным РБК, сам Калягин выдвигал на пост председателя Союза Александра Лазарева. Среди других претендентов — директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и новый гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев.

Ранее Машков заявил, что готов стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах. По словам актера, он с гордостью примет такое предложение, если оно поступит. В прошлом Машков уже был в числе доверенных лиц Путина на президентских выборах. Кроме того, он был доверенным Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Свое 60-летие Машков встретил на сцене Театра Олега Табакова, участвуя в прогоне спектакля «Атом Солнца». Он является автором и художественным руководителем постановки, которая посвящена создателю «Табакерки» Олегу Табакову. Главный герой — Зеркальный человек, он приумножает талант, отражая и преломляя его, и делится им с артистами и со зрителями.