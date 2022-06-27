В Дагестане задержали сторонника террористов, причастного к теракту ФСБ задержала финансиста «Исламского государства», на деньги которого был совершен теракт

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ФСБ задержала пособника международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на деньги которого в 2017 году был совершен теракт в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Сообщается, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к терактам.

В рамках уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГ, — отметили в ЦОС.

В ходе обыске у Абдурахманова изъяли банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистскую литературу. Родные братья Абдурахманова являются боевиками и принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии, они объявлены в международный розыск.

Ранее 2-й Западный военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения члена организации «Исламское государство», гражданина Таджикистана Тоджиддина Назарова, признав его виновным в планировании терактов в России, в том числе возле Кремля и здания ФСБ в Москве в 2017 году. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей.