ФСБ задержала спонсировавшего ВСУ уроженца Пермского края

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Правоохранители задержали уроженца Пермского края, который оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, сообщили в ФСБ. Речь идет о сотруднике одного из российских коммерческих банков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанному грозит до 20 лет.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, — рассказали в ведомстве.

В сообщении уточняется, что сотрудник одного из коммерческих банков произвел безналичный денежный перевод на счет финансовой организации, которая собирает средства для приобретения тепловизоров, беспилотников и других технических средств для ВСУ.

Ранее появилась информация о том, что в поддержке украинской армии заподозрили компанию Mars. Проверкой американской фирмы, которая производит продукты питания и корма для животных, занялась прокуратура Московской области.

Инициатором проверки стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он призвал проверить деятельности компании, мотивируя это тем, что Mars зарабатывает миллиарды на территории России и спонсирует Украину. Также фирму проверят на предмет уплаты налогов.