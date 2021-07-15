Ещё в двух регионах России ввели обязательную вакцинацию

Власти ещё двух российских регионов — Владимирской и Самарской областей — ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

В постановлении, подписанном главным санитарным врачом Владимирской области Татьяной Даниловой, говорится , что к 15 сентября процедуру вакцинации должны полностью пройти 60% сотрудников организаций и предприятий здравоохранения, образования, соцзащиты, общепита, культуры, торговли, транспорта, ЖКХ, энергетики, а также правоохранительных органов.

Аналогичный документ подписала и главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова. Подлежащие обязательной вакцинации сотрудники должны получить первую прививку до 7 августа, а вторую — до 1 сентября.

Согласно данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, во Владимирской области за минувшие сутки выявлен 241 случай заражения, а общее число заболевших составляет около 40 тысяч человек. В регионе COVID-19 скончались 1345 человек, восемь из них за последние 24 часа.

Самарская область входит в первую десятку по уровню заболеваемости в стране. Здесь за сутки заразились 264 человека и умерли девять. С начала пандемии в области заболели 71 248 человек и скончались 2458.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию ввели в Архангельской области. Полностью пройти процедуру подпадающие под неё граждане должны до 30 aвгуста.