Ещё в двух регионах России ввели обязательную вакцинацию

Власти ещё двух российских регионов — Владимирской и Самарской областей — ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.
В постановлении, подписанном главным санитарным врачом Владимирской области Татьяной Даниловой,
Аналогичный документ
Согласно данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, во Владимирской области за минувшие сутки выявлен 241 случай заражения, а общее число заболевших составляет около 40 тысяч человек. В регионе COVID-19 скончались 1345 человек, восемь из них за последние 24 часа.
Самарская область входит в первую десятку по уровню заболеваемости в стране. Здесь за сутки заразились 264 человека и умерли девять. С начала пандемии в области заболели 71 248 человек и скончались 2458.
Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию ввели в Архангельской области. Полностью пройти процедуру подпадающие под неё граждане должны до 30 aвгуста.