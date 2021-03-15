В Москве отца обвиняют в насилии над 12-летней дочерью

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В Москве организована проверка по факту избиения и издевательств отца над 12-летней дочерью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Выяснилось, что об агрессивном поведении отца рассказала старшая сестра девочки. 12-летняя школьница пожаловалась на жестокое обращение, пишет Кузнецова в соцсетях.

Мужчина регулярно злоупотребляет крепким алкоголем, курит при дочери, а потом начинает издеваться и обещает отвести к психиатру, чтобы показания пострадавшей не воспринимали всерьёз, рассказывает сестра.

Помимо избиений ребёнка он вводит ограничения в еде, оскорбления матом, унижения. Отец заставляет её есть испорченную еду, кладёт в суп барсучий̆ жир и силой̆ заставляет это есть. При этом мужчина делает ей грязные намёки и уговаривает «полежать» вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что убившая в Москве четырёхлетнего ребёнка няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова в ближайшее время может выйти на свободу. Пять лет женщина находилась на принудительном лечении от шизофрении. Теперь у неё, по некоторым данным, наметился значительный прогресс.