Экс-глава курганского МЧС получил шесть лет тюрьмы за превышение полномочий

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Курганский городской суд приговорил экс-главу областного управления МЧС Олега Рожкова к шести годам колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Назначить Рожкову наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления <...> сроком на два года с лишением специального звания «полковник внутренней службы», — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, с марта по апрель 2018 года Рожков был председателем комиссии по приемке продукции по гособоронзаказу и организовал приемку робототехнических средств с недостатками, составив фиктивные документы о соответствии их техническим условиям. За непригодную к эксплуатации технику поставщику перечислили более 56,5 млн рублей.

Ранее в Башкирии возбудили восемь уголовных дел из-за превышений должностных полномочий во время заключения госконтрактов между управлением капстроительства и ФСИН о строительстве соцобъектов на общую сумму почти 1 млрд рублей. По версии следствия, руководство управления заключило 12 госконтрактов с ФСИН на сумму свыше 970 млн рублей без проведения тендеров. При этом договоры в нарушение законодательства предусматривали возможность привлечения к строительству третьих лиц вне конкурса. Отмечается, что в числе фигурантов может оказаться арестованный ранее за превышение полномочий министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, возглавлявший управление капстроительства с февраля 2016 года по март 2020 года.