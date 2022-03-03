Эйфелеву башню установят на дне карьера в Новосибирской области

Модель Эйфелевой башни установят на дне карьера Абрашино в Новосибирской области, сообщает Сиб.фм. Сейчас она стоит на льду, а мероприятие приурочено к Международному женскому дню, рассказали в дайвинг-центре «Акваланг».

18 февраля инициативной группой ДЦ «Акваланг» была собрана на льду и подготовлена к погружению Эйфелева башня. Простоит башня на льду карьера до 12 марта, а затем будет погружена под лёд. Поэтому успевайте сделать фото, пока башня на льду, — отмечается в соцсетях центра.

Разработал проект Николай Киселёв, высота этой Эйфелевой башни пять метров, под лёд она уйдёт примерно на 11-12 метров. В дайвинг-центре также намерены создать на карьере несколько похожих локаций с проходами между ними.

Тем временем в России в связи с Международным женским днём началась шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче. Как напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта.

Ранее председатель совета директоров АО «Большой Гостиный двор» Надежда Тушакова предположила, что продажи в торговых центрах могут увеличиться именно к 8 Марта. По её словам, февральские праздники показатели продаж не повышают. В частности, 14 февраля — это «копеечный праздник», когда молодёжь покупает сердечки.