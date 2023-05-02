Двухлетняя девочка выпила аммиак и попала в реанимацию В Петербурге двухлетняя девочка выпила аммиак и попала в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухлетняя девочка выпила аммиак и попала в реанимацию в Петербурге, сообщает Telegram-канал Baza. По словам матери ребенка, у них останавливалась знакомая, которая поставила бутылек с аммиаком к лекарствам. Пока мать занималась уборкой, девочка открыла тумбочку, достала флакон и выпила из него.

Женщина вызвала скорую и до приезда медиков пыталась промыть ребенку желудок. Девочку госпитализировали в Филатовскую больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве девятилетний мальчик получил химический ожог языка и пищевода, выпив сок в кафе в центре города. Ребенка в срочном порядке госпитализировали. Инцидент произошел днем 1 мая в кафе на улице Солянка. Женщина пришла в заведение с ребенком и заказала ему сок в бутылке. После того как мальчик сделал несколько глотков, у него появились ожоги.

До этого двухлетний ребенок в Москве отравился, выпив жидкость для чистки унитазов. Малыша госпитализировали и диагностировали химический ожог верхних отделов пищеварительного тракта.