Двух пострадавших в Нижневартовске отправили в ожоговый центр Сургута

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что санитарной авиацией транспортируются в ожоговый центр Сургута два человека, более других пострадавших при взрыве в доме Нижневартовска. Врачи оценивают степень поражения ожогами их тел в 85–90%, сообщает «Интерфакс-Урал».

Вечером 4 декабря в Нижневартовске произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома. Известно, что число погибших выросло до шести человек, еще пять человек отправлены в больницу.

ТАСС уточняет, что из-за погодных условий и особенностей завалов трудно проводить на месте взрыва поисково-спасательные работы. В Нижневартовске в настоящее время минус 23 градуса. Всего в спасательной операции задействованы 165 человек и 53 единицы техники.

Ранее власти Нижневартовска ввели в городе режим ЧС муниципального характера после обрушения в пятиэтажном жилом доме. Отмечается, что введенный режим не затронет близстоящие дома, которые не пострадали. Предположительно, причиной мог стать взрыв газового баллона. В результате происшествия в доме обвалились два лестничных пролета.