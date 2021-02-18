Движение по Крымскому мосту впервые приостановлено из-за снегопада

https://static.news.ru/photo/e628d1be-7279-11eb-89b3-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/krymsky.bridge

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило о том, что движение по Крымскому мосту было временно перекрыто из-за снегопада и плохой видимости на дороге.

Ранее в МЧС предупредили жителей Крыма о сильном ветре и обильных снегопадах, появлялось сообщение о штормовом предупреждении.

По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях, — приводит сообщение управления РИА Новости.

Движение по мосту было впервые приостановлено из-за погодных условий с момента введения сооружения в эксплуатацию в 2018 году.

Как сообщал в декабре NEWS.ru, в сентябре — ноябре по Крымскому мосту через Керченский пролив проехало более 1,2 млн автомобилей. Отмечалось, что это на 20% и 2% больше, чем в 2018 и 2019 годах соответственно. Чаще всего машины двигались в сторону Краснодара. В среднем мостом пользовались более 13 тысяч автомобилистов в сутки.