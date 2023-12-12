Дуэль российского и украинского танков сняли на видео

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Видеозапись дуэли между российским и украинским танками была опубликована в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). В схватке участвовала боевая машина пехоты (БМП-2) 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса и гусеничная машина Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На башне боевой машины украинских вооруженных сил установлен экран из-за растущей опасности, связанной с использованием FPV-дронов, а борта усилены дополнительной защитой. В ходе столкновения российские военные первыми открыли огонь и поразили броню украинской техники снарядом калибром 125 мм на короткой дистанции. Несмотря на действие динамической защиты, украинская техника не смогла устоять и сработали находившиеся на борту снаряды.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, что осталось от турецкого бронетранспортера, принадлежащего украинской армии. По его словам, несколькими часами ранее в бронемашину было совершено прямое попадание из российского противотанкового ракетного комплекса. На кадрах видно, что бронетранспортер превратился в груду металла.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и САУ 2С3 «Акация». Российские военные из состава группировки войск «Восток» нанесли сокрушительные удары по расположениям ВСУ на Запорожском направлении. По данным ведомства, расчеты РСЗО выполняют задачи по обеспечению прикрытием пехоты.