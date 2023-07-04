Дудаев указал на «характерный почерк» в нападении на Милашину и Немова Глава Минпечати Чечни заявил о «почерке спецслужб Запада» в нападении на Милашину и Немова

Фото: vk.com/ahmed_dudaev

Чеченский министр печати Ахмед Дудаев

Чеченский министр печати Ахмед Дудаев заявил, что в организации нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Глава Минпечати Чечни не исключил, что избиение репортера и юриста спланировали с целью дискредитации России и спецоперации перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Произошедший случай является экстраординарным для республики и правоохранителям еще предстоит выяснить истинные причины этой провокации и установить ее зачинщиков. Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому? <...> Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко, — написал Дудаев.

МВД Чечни сообщило о проведении проверки по факту избиения Милашиной и Немова, по результатам будет принято процессуальное решение. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания причастных к нападению.

В Минздраве Северной Осетии заявили, что состояние Милашиной и Немова средней тяжести. По оценкам врачей, угрозы их жизни нет.

Личности напавших на Милашину и Немова пока не установлены, сообщил в своем Telegram-канале омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. По его информации, нападавшие передвигались на машине без номеров. Омбудсмен назвал избиение журналистки и адвоката провокационным инцидентом. Он полагает, что это могло быть нацелено на дискредитацию властей Чечни.

Журналистка и адвокат 4 июля были избиты в Грозном, куда приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева. По словам Милашиной и Немова, около пяти часов утра по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины, вооруженные люди вытащили их из салона и принялись избивать, в том числе ногами по голове. Милашину и Немова госпитализировали с множественными ушибами. Нападавшие сломали журналистке пальцы, а адвоката, предположительно, ранили ножом в ногу.