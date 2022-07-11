Дома более 600 человек затопило из-за ливней в Якутии

Фото: t.me/YakutiaOpershtab

В Якутии продолжаются сильные дожди, там из-за ливней начинает подтапливать дома, пишет РИА Новости. Река Дулгалах разлилась, затоплены оказались здания, в которых проживают порядка 600 человек.

Среди жителей подтопленных домов как минимум 160 детей. На текущий момент угроза паводка распространяется еще на пять населенных пунктов Якутии.

Ранее стало известно, что водой в Якутии уже заливает как минимум четыре села. В одном из них — Бетенкесе — вода пока не пришла непосредственно в здания, но ее уровень постоянно растет. В других трех селах уже есть подтопленные дома. Экстренные службы предупреждают, что в ближайшее время ливни не прекратятся, в Якутии ожидается вторая волна паводка.

Ранее сообщалось, что сильные ливни продолжаются и на Кубани, там выросло количество придомовых территорий, которые оказались подтоплены. Отмечается, что в регионе подтопило уже 111 дворов, раньше это количество составляло 63.