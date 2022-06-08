«До сих пор трясет от страха»: жители Иркутска рассказали о землетрясении Жители Иркутска рассказали, что ощутили на себе толчки мощного землетрясения

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В Иркутской области 8 июня произошло мощное землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда в эпицентре достигла 8,4 балла. В самом Иркутске шкала землетрясения держалась на уровне 5 баллов. Жители региона рассказали во «ВКонтакте», что ощутили на себе последствия подземных толчков.

9 этаж! До сих пор меня трясет от страха. Успокоиться не могу, — рассказала одна из пользователей соцсети.

Другая жительница Иркутска сообщила, что «чуть не вылетела с третьего этажа на диване».

О последствиях землетрясения высказался и глава Иркутской области Игорь Кобзев у себя в Telegram-канале.

Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация, — рассказал губернатор.

Также пользователи интернета рассказали, что землетрясение дошло и до соседней Бурятии.

На дежурстве почувствовал сильный толчок. Задрожали мониторы и стол, — поделился житель Улан-Удэ.

В мае мощное землетрясение произошло на границе Аргентины и Чили. По данным специалистов, его магнитуда составила 6,8 балла, а очаг залегал на глубине около 220 километров.