Девять беспилотников сбили и заглушили в Крыму Аксенов: силы ПВО в Крыму сбили пять БПЛА, еще четыре заглушили средствами РЭБ

Фото: МО РФ

Комплекс РЭБ «Красуха»

Силы ПВО в Крыму за ночь сбили пять беспилотников, еще четыре были заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, жертв и пострадавших нет.

За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре – заглушены и посажены средствами РЭБ, — рассказал Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что в результате падения одного из беспилотников были выбиты стекла в трех частных домах и двух автомобилях в Джанкое.На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал о беспилотнике, сбитом в Джанкое. Чиновник докладывал, что в результате было повреждено остекление нескольких домов.

3 июня Telegram-канал Baza сообщал о взрыве БПЛА на территории нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области. По информации канала, летательный аппарат нес взрывчатку весом около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее юрист Дмитрий Аграновский посоветовал жителям Москвы и области сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с диверсантами. Эксперт отметил, что в Подмосковье большое количество складов и ангаров, которые могут использоваться для сбора беспилотников. Аграновский считает, что необходимо взять под контроль все подобные площадки.