Девочка довела мальчика до реанимации после игр на детской площадке В Петербурге школьник попал в больницу с ушибом мозга после ЧП на горке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга на горке у проспекта Энгельса, сообщает «Фонтанка». Ребенка столкнула с горки девочка 10–11 лет.

Известно, что девочка была на детской площадке без сопровождения взрослых. Школьника доставили в больницу святой Марии Магдалины. АН «Оперативное прикрытие» уточняет, что инцидент произошел 22 мая в 16:30 мск. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что пропавшая 17 мая в Измайловском парке школьница могла умереть из-за отравления психотропными веществами. По данным ведомства, подруга 13-летней девочки была госпитализирована с признаками отравления психотропами.

До этого в Казани 12-летнего мальчика унижали и избивали на камеру. Подростки раздели школьника, заставили взять в рот свои трусы и помочились на него. Все это на видео снимали девочки. Ребенка решили проучить за замечание, которое он сделал хулиганам, — подростки пинали мяч в сторону людей. Сначала трое несовершеннолетних потащили пострадавшего в лес, затем к ним присоединились девочки, включившие камеру на своих смартфонах.