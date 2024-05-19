Названа возможная причина смерти пропавшей в Москве школьницы Прокуратура Москвы: пропавшая в парке школьница могла отравиться психотропами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пропавшая в Измайловском парке школьница могла умереть из-за отравления психотропными веществами, сообщает прокуратура Москвы. По ее данным, подруга 13-летней девочки 17 мая была госпитализирована с признаками отравления психотропами.

По одной из версий, смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами, — указали в прокуратуре.

По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено. Точная причина гибели ребенка будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Девочка пропала 17 мая, в тот день она отправилась на прогулку вместе с подругой. Последний раз школьниц видели, когда они направились в сторону Измайловского парка. Опрошенные знакомые рассказывали, что подростков пригласили на шашлыки. К поискам несовершеннолетних привлекли десятки спасателей и волонтеров, в воздух были подняты дроны. Подругу погибшей нашли накануне, 18 мая. Девочка была без сознания, ее доставили в столичную больницу на машине скорой помощи.

Поиски погибшего подростка завершились 19 мая. Тело школьницы обнаружили поисковые службы в лесополосе близ Большого Купавенского проезда.