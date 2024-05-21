В московском парке нашли тело маленького ребенка Прокуратура Москвы: в реке в парке Кузьминки нашли тело ребенка

Фото: t.me/moscowproc*

Тело малолетнего ребенка обнаружили в реке Чурилиха в парке Кузьминки в Москве, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Предварительно, оно принадлежит новорожденному мальчику.

Отмечается, что ведомство держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений. Точную причину смерти установят специалисты по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что пропавшая 17 мая в Измайловском парке школьница могла умереть из-за отравления психотропными веществами. По данным ведомства, подруга 13-летней девочки была госпитализирована с признаками отравления психотропами.

В день своего исчезновения девочка отправилась на прогулку вместе с подругой. Последний раз школьниц видели, когда они направились в сторону Измайловского парка. Опрошенные знакомые рассказывали, что подростков пригласили на шашлыки. К поискам несовершеннолетних привлекли десятки спасателей и волонтеров, в воздух были подняты дроны. Подругу погибшей нашли накануне, 18 мая. Девочка была без сознания, ее доставили в столичную больницу на машине скорой помощи.