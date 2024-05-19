Школьница таинственно исчезла в Москве SHOT: в Москве второй день ищут 13-летнюю девочку, пропавшую после прогулки

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В Москве после прогулки с подружкой пропала 13-летняя девочка, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, на поиски школьницы отправились десятки человек, а сотрудники МЧС применили дроны.

По данным SHOT, девочка отправилась гулять с подругой 17 мая. Последний раз школьниц видели, когда они направились в сторону Измайловского парка. Опрошенные знакомые девочек рассказали, что подростков позвали на шашлыки. Сотрудники МЧС и волонтеры уже проверили территорию парка. Однако пока удалось обнаружить только сумку девочки, в которой был ее телефон. Ее нашли на одной из ближайших улиц. Спасатели начали осматривать коллекторы.

Подругу пропавшей нашли накануне. Как пишет SHOT, девочка была без сознания, ее на скорой помощи доставили в больницу.

Ранее в Ростовской области после похода в магазин пропала восьмилетняя девочка. Позднее ее тело нашли в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской. На шее ребенка был обнаружен пакет, сообщили местные жители.

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки признал свою вину в преступлении. В региональном СК уточнили, что фигурантом дела является 25-летний Руслан Шингирей. Мужчина рассказал, что в день убийства он ехал по станице на эвакуаторе и в какой-то момент заметил незнакомую девочку. Мужчина предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.