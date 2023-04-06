Детский омбудсмен взяла на контроль поножовщину в школе Пермского края Детский омбудсмен Денисова сообщила, что взяла на контроль поножовщину в сельской школе

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что ей известно о поножовщине в школе села Асово. Детский омбудсмен подчеркнула, что взяла ситуацию на контроль, сообщает Lenta.ru.

О чрезвычайном происшествии в Асовской школе Березовского муниципального округа уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае известно, ситуация взята на контроль, — заявила Денисова.

Омбудсмен добавила, что на данный момент в школе проходят следственные мероприятия, направленные в том числе на выяснение причин произошедшего. Пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь. Помимо того, образовательное учреждение получит оценку происшествия с точки зрения безопасности организации образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что подросток в школе села Асово в Пермском крае напал с ножом на другого ученика. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Нападавший хотел перерезать весь класс и оставить в живых только пару учеников, которые ему нравились больше всего. Сообщалось, что школьник был аутсайдером, ребята не хотели с ним дружить. Он успел напасть только на одного одноклассника, ударив его со спины. Остальные подростки успели убежать.