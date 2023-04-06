Школьник с кухонным ножом напал на одноклассников Под Пермью семиклассник в школе ранил ножом другого ученика

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Подросток в школе села Асово Березовского муниципального округа в Пермском крае напал с ножом на другого ученика, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 6 апреля в селе Асово Березовского муниципального округа в Пермском крае ученик принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику, — говорится в сообщении.

Как сообщилTelegram-канал SHOT, нападавший хотел перерезать весь класс и оставить в живых только пару учеников, которые ему нравились больше всего. Школьник был аутсайдером и ребята не хотели с ним дружить, передает канал. Он успел напасть только на одного — несколько раз ударил со спины 13-летнего мальчика, остальные убежали.

Ранее обвинение попросило Верховный суд Татарстана приговорить казанского стрелка Ильназа Галявиева к пожизненному заключению по делу об убийстве девяти человек.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек, в том числе семеро детей, и еще 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым. Сам он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших.