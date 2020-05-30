Десять дачных домов остаются подтопленными в Подмосковье

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После сильного ливня, прошедшего в столичном регионе 29 мая, подтопленными остаются десять дачных домов, 165 приусадебных участков и два участка автодорог в Подмосковье.

По состоянию на 18:00 30 мая, подтоплено 165 приусадебных участков, 10 дачных домов, два участка дороги, — сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

По данным ведомства, более других пострадали дома и приусадебные участки в Красногорском районе: в нахабинском СНТ «Речное» и в микрорайоне Опалиха. Причиной подтопления в Нахабино стали обильные осадки и отсутствие ливневой системы. Уровень воды на 50 приусадебных участках этого СНТ составляет от 10 до 150 см. В Опалихе уровень воды возле железнодорожной платформы и на трёх дачных участках составляет 60 см. Причины те же — обильные осадки и нарушение ливневой системы при строительстве платформы. В настоящее время последствия подтоплений ликвидируют 197 сотрудников МЧС и 68 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, в подмосковной Истре устранили десять очагов подтопления, остались только три проблемных участка. Об этом сообщила администрация города. Отмечается, что на территории округа из-за ливневых дождей и подъёма уровня воды в реке Грязевой, было подтоплено 10 мест, а именно в городе Дедовске, посёлке Снегири и селе Павловская Слобода. В ликвидации подтоплений были задействованы 30 человек, 2 пожарные машины, 6 водооткачивающих машин, 4 помпы.