Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. По предварительным данным, горит один из вагонов поезда, который шел из Тамани в Керчь, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло около шести часов утра. Как сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, судоходные арки моста не повреждены, причины происшествия выясняются.

Предварительно, горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — написал Крючков.

Видео и фото с места происшествия в соцсетях публикуют очевидцы. По сообщению пресс-службы Упрдор «Тамань», на месте работают дорожные службы и МЧС, движение приостановлено.

Власти региона также сообщают, что для автомобилей, которые не могут проехать на Крымский мост, организована стоянка с водой и туалетами.

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