Прикурившего от свечи в храме читинца приговорили к обязательным работам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Суд в Чите приговорил к 120 часам обязательных работ молодого человека, прикурившего сигарету от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери.

О приговоре помощник председателя Забайкальского краевого суда по связям с общественностью и СМИ Виктория Михайлюк сообщила «МК в Чите». Она уточнила, что вердикт вынесен мировым судом.

18-летний читинец снял свой поступок на видео. Ролик появился в соцсетях в июле 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс. Молодому человеку пришлось публично выразить раскаяние и несколько раз извиниться перед прихожанами храма. Несмотря на это, уголовное дело в отношении читинца поступило в суд. Городская епархия при этом попросила проявить милосердие к подсудимому.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в церкви в ирландском графстве Донегол. Священник случайно включил рэп прямо во время службы. В церкви прозвучала композиция Young Prophet исполнителя Black the Ripper. Трек заиграл сразу после того, как священник произнёс: «Во имя Отца и Сына».