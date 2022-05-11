Число погибших при пожарах в Красноярском крае достигло восьми человек

Фото Пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пресс-служба главка СК по Красноярскому краю сообщила, что количество погибших при пожарах в регионе увеличилось до восьми человек. Отмечается, что огнём уничтожены 827 строений, включая 518 жилых домов. В ведомстве добавили, что основной причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводок, порывы ЛЭП, а также пал сухой травы.

Предварительно, огнём уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений, погибло восемь человек, — сказано в пресс-релизе.

Представители ведомства уточнили, что пожары в более чем 16 населённых пунктах Красноярского края начались в субботу. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду.

Заместитель губернатора области Валерий Бойко ранее заявил, что семьи жителей Омской области, пострадавшие от пожаров, получат из бюджета региона по 50 тысяч рублей. По его словам, мэрия Омска дополнительно выплатит по 25 тысяч рублей на человека, администрации районов — по 10 тысяч рублей на человека. Сейчас в населённых пунктах Омской области работают комиссии, которые оценивают нанесённый ущерб. По каждой пострадавший семье губернатору региона будут представлены предложения.