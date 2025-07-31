Чиновница получила срок за сорвавшуюся олимпийскую стройку

Бывшая замминистра строительства Челябинской области и директор частной компании признаны виновными в хищении более 11 млн рублей, выделенных на возведение центра по шорт-треку в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Курчатовский районный суд приговорил экс-чиновницу к 8,5 года лишения свободы и назначил ей штраф, а ее подельника приговорили к шести годам тюрьмы, передает ТАСС.

Бывшая заместитель министра строительства и транспортной инфраструктуры Челябинской области признана виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев. В качестве дополнительного наказания назначен штраф на сумму 4,4 млн рублей. Ее лишили права занимать должности <...> на государственной и муниципальной службе на пять лет, — говорится в сообщении.

Фигуранты дела, как установило следствие, вступили в сговор и в период с 2018 по 2019 год похитили бюджетные средства, предназначенные для строительства ледового дворца «Уральская молния». Дополнительно установлено, что чиновница получила взятку в размере более двух млн рублей от представителя подрядной организации за лоббирование его интересов и приемку работ, которые не были выполнены. Суд также взыскал с осужденных сумму ущерба — 15 млн 86 тысяч рублей.

Ранее следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела против экс-сотрудника военного представительства Андрея Меньшикова по обвинению в коррупции. По версии следствия, в 2014–2020 годах он систематически получал взятки на общую сумму 7,5 млн рублей от руководителя института электромашиностроения за создание благоприятных условий при проверке исполнения 20 госконтрактов.