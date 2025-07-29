В России раскрыли коррупционера в военном представительстве

Экс-ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова обвиняют в коррупционных действиях, сообщает военное следственное управление СК РФ. По данным ведомства, в период с 2013 по 2023 год Минобороны России заключило контракты с Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом электромашиностроения. Речь идет о 20 договорах на крупные суммы, связанных с производством и поставкой систем управления. Контроль за их исполнением был поручен Меньшикову.

С 2014 по 2020 год он систематически получал денежные средства от генерального директора института Сергея Трусова. Общая сумма взяток составила 7,5 млн рублей. Взамен Меньшиков создавал благоприятные условия для института при проверке выполнения контрактных обязательств. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

До этого бывший заместитель начальника управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шерстов, обвиняемый в хищениях в парке «Патриот», полностью признал свою вину. В Одинцовском гарнизонном военном суде ранее началось первое заседание по данному уголовному делу.

В свою очередь Генпрокуратура РФ объявила о решении Верховного суда Татарстана о взыскании 437 млн рублей с экс-главы администрации Московского и Кировского районов Казани Сергея Миронова и членов его семьи. Согласно данным ведомства, Миронов оформил 45 объектов недвижимости на себя и близких родственников.