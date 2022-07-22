Четыре человека погибли при падении машины в каньон в Дагестане

Фото: shutterstock

Автомобиль, в котором ехали туристы, упал в Цолотлинский каньон Дагестана, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, жертвами аварии стали четыре человека, в том числе двое детей.

Отмечается, что водитель не заметил обрыв, который располагался прямо возле смотровой площадки, из-за сильного тумана. В итоге машина пролетела почти сотню метров и ударилась о землю.

Telegram-канал SHOT добавляет, что погибшие — 38-летний Рустам Габинов с женой и двумя детьми, мальчиком и девочкой. Семья приехала в Дагестан из Оренбурга.

Сейчас группа активистов пытается достать автомобиль на поверхность, однако работам мешает сильное течение реки Тобот. Троих погибших уже удалось поднять, еще одного ребенка до сих пор ищут.

Ранее в Индии автомобиль упал с эстакады и насмерть раздавил женщину-пешехода. Ещё шесть человек получили ранения. Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения.