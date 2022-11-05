Центр «Амурский тигр» показал гуляющего при 36 градусах мороза хищника

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центр «Амурский тигр» опубликовал сделанное фотоловушкой видео, на которое попал гуляющий по морозу в лесу хищник. Видео сделано в Хабаровском крае и датируется январем этого года, оно опубликовано в Telegram-канале организации.

На кадрах полосатый красавец вальяжно гуляет по дороге. По тигру совершенно незаметно, что на улице стоит трескучий мороз.

На видео амурский тигр в лесоохотхозяйстве «Дурминское» в Хабаровском крае в январе 2022 года. Температура бодрящая: минус 36, но могучему хищнику все нипочем, — говорится в сообщении.

Центр «Амурский тигр» был создан Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина. Его задача — сохранение и увеличение уникальной популяции амурского тигра.

Ранее два амурских тигра были замечены в приграничной с Россией китайской провинции Цзилинь, уезд Хуньчунь. Полосатые важно шли по дороге и с любопытством разглядывали автомобиль, из которого их снимали люди.