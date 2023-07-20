Бывший боксер жестко избил фельдшера «скорой» за отказ убрать машину В Барнауле бывший боксер избил фельдшера скорой помощи за отказ убрать машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Алтайского края избил фельдшера скорой помощи за отказ убрать автомобиль с проезда, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» со ссылкой на очевидицу произошедшего. По ее словам, нападавшим был местный житель, который раньше занимался боксом. Во время конфликта врач пытался погрузить в машину скорой помощи больную женщину. Позднее его увезли вместе с ней в больницу с различными травмами.

По данным «Инцидент Барнаул», нападение произошло 17 июля в городе Яровое Алтайского края. Скорая помощь приехала на вызов и оставила машину на проезде. Это сильно не понравилось местному жителю, тот вышел во двор и потребовал от фельдшера в грубой форме убрать авто, поскольку оно мешает ему проехать. Врач отказал ему, после этого экс-боксер избил его. У пострадавшего были зафиксированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленно-рваные раны верхней губы, а также закрытый перелом костей носа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Преступник все еще находится на свободе.

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