Ровно неделю назад мы писали о возвращении в политику красноярского авторитета девяностых. Но всё оказалось ещё интереснее.

Обратите внимание: в последнее время все чаще и чаще говорят о рецидиве девяностых во многих сферах нашей жизни, которые, казалось бы, давно пришли в равновесие. Не было только разговоров о призраке сепаратизма, который когда-то усиленно бродил по России. Когда на Урале при губернаторе Росселе собирались выпускать местную валюту — франки, а на Северном Кавказе шла самая настоящая война.

И вот словно начинается материализовываться сладкая мечта наших соседей-врагов, рассуждающих о развале и децентрализации России. Анатолий Быков, бывший теневой хозяин Красноярского края, контролировавший местную энергетику и алюминиевую промышленность, решил не просто громко о себе напомнить, фактически «наехав» на губернатора Александра Усса, которого обозвал «смотрящим за краем», превращенным в колонию.

Но, выясняется, что Анатолий, прозванный его недоброжелателями «Толя-Бык», вовсе не собирается пассивно наблюдать за разворачивающимися событиями. По его прикидкам выходит, что власть Москвы ослабела и пришла пора сибирякам объединяться ради борьбы за свои, прежде всего, материальные права и блага. А для этого бывший алюминиевый король предлагает создать местную политическую партию под вывеской, например — «Наша Сибирь». Дескать, никто не даст нам избавления от тех же пожаров, которые власти первоначально вообще не хотели тушить, ни бюрократия, ни МЧС. Надо опираться исключительно на собственные сибирские силы.

Собственно, нынешний теоретический фундамент Быкова словно списан с канонов смурных девяностых. Снова ставится вопрос о том, что коварная Москва фактически грабит регионы. А ведь «наши деды и прадеды спасли её в 1941 году». Центр относится к регионам, как к колониям, а губернаторы выступают в роли колониальных надсмотрщиков. Поэтому Быков предлагает с позиции объединенной сибирской силы иначе делить доходы. Отчислять, по его словам, не две трети доходов, а всего треть. И хватит. Собственно, лозунг «Хватит кормить Москву!» прямиком нас и возвращает в девяностые.

Александр Усс Валерий Шарифулин/ТАСС

Более того, Быков высказывает удивительную мысль, что ряд неудачных демаршей губернатора Усса объясняется его твердым желанием найти лазейку, чтобы досрочно покинуть свой пост, дабы избежать в будущем еще более сложных проблем, чем те, с которыми уже сталкивается край. Притом, казалось бы, куда уж хуже: тут заливает, там горит, на военных складах взрывы. Дышать нечем, так еще и снаряды рвутся по дорогам, словно во время войны.

Так на что надеется Быков, как бы вынырнувший из небытия? Во всяком случае, для живущих вдали от Красноярского края. Видимо, он почувствовал общественное напряжение, усиленное еще недавно едким повисшим над городом смогом, и активизировал свои выступления. К тому же, видимо, вышел срок давности по ряду инкриминировавшихся ему преступлений вначале нулевых, еще во времена губернаторства Александра Лебедя.

Тогда Быкова смогли подвести даже под амнистию. А, скорее всего, была осуществлена теневая сделка. В результате он остался на свободе, но алюминий из-под него виртуозно вытащили. Теперь и эта отрасль переживает трудности, в том числе и по причине санкций. И, видимо, авторитетный человек, еще в краевом ЗакСе прошлого созыва игравший не последнюю роль, решил выйти на авансцену.

Но такой выход показательный симптом и для нелюбимой им Москвы. Впрочем, сам демарш Быкова, отдающий местечковым сепаратизмом, может сыграть роль меченого атома. Реакция на его выступление может ясно, подобно рентгену, показать нынешние настроения в сибирских регионах. Показать лучше опросов ВЦИОМа.