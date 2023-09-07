В Брянской области сбили украинский беспилотник Богомаз: пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Средства ПВО РФ в ночь на 7 сентября пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на территории Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, беспилотник был уничтожен.

Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом, — написал губернатор.

Он также добавил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Брянской области Василий Голубев также сообщил, что средства ПВО сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.