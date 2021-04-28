Брошенная в детстве американка разыскала своего деда в Бурятии

https://static.news.ru/photo/941c4ebe-a8de-11eb-b04b-96000091f725_660.jpg Джулия Рэйб Фото: Социальные сети

Удочерённая в двухлетнем возрасте американка Джулия Рэйб нашла своего деда в России. Сейчас девушке 25 лет, она совсем не говорит по-русски. Её дед Валерий Уваров живёт в столице Бурятии Улан-Удэ и до последнего дня ничего не знал о своей внучке, пишет «МК в Бурятии».

Я про Юлю первый раз вчера услышал. Я даже забыл, что моя дочь Тоня рожала тогда. Не помнили мы Юлю. Не искали мы её, — признался мужчина.

По словам мужчины, у дочери Тони и её мужа уже был один ребёнок, когда они подсели на наркотики. Тогда родители решили забрать внучку себе. В результате девушка обиделась на них и когда снова родила, то, не раздумывая, отнесла новорождённую в дом малютки.

Уваров рассказал, что Тоня никогда о своей потерянной дочери не говорила, у неё даже «не было никакого осадка, что она потеряла ребёнка»,

Как рассказала сама Юлия-Джулия, её американские родители не могли иметь детей, поэтому они в 1998 году приехали в Россию, удочерили её и усыновили ещё одного мальчика-сироту. А когда вернулись в США, оказалось, что приёмная мама беременна.

Разыскала Джулия деда благодаря паблику «Аноним 03». Она опубликовала пост, в котором поделилась адресом в Улан-Удэ, где жили её родные. Мужчину нашли в тот же день. В разговоре с родственником она сказала, что подкопит денег и приедет его навестить.

Мой дедушка — одинокий пожилой человек. Мне бы хотелось, чтобы он помнил о том, что я у него есть. Я сама очень хочу его увидеть, — рассказала девушка изданию.

Сейчас Уваров живёт один. Его жена умерла от онкологии в 2009 году. Внучка Евгения, сестра Джулии, скончалась в 24 года от алкоголизма. По той же причине умерла и его дочь Антонина, осталась только 18-летняя правнучка, которая иногда навещает его.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области женщина отыскала шестерых своих сестёр и братьев спустя 35 лет, как её удочерили в роддоме. Приёмные родители признались ей в том, что она не родная, только после 18-летия.