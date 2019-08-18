https://static.news.ru/photo/6158ffe6-c1e4-11e9-bef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трёх экоактивистов задержали силовики в Казани, когда они приклеили скотчем на остановке общественного транспорта плакаты с просьбами не мусорить и стихами поэта Роберта Рождественского. Об этом сообщила кандидат в депутаты Госсовета Татарстана Юлия Файзрахманова.

Сегодня ребят, планировавших уборку, свинтили на остановке. Целый отдел «Э» (Центр по противодействию экстремизму. — News.ru) и эксперт УВД присутствовали. На плакате, приклеенном на малярный скотч, были стихи Рождественского. Ребят пугали, что это вандализм или незаконная акция. Теперь и субботник, — написала Файзрахманова в Facebook .

По её словам, на задержанных, собравшихся на субботник на берегу реки Казанки, составили протоколы за нарушение порядка размещения наружной информации.

После задержания силовики отказывались пропускать адвоката в отдел полиции к задержанным. В итоге всех троих активистов выпустили с протоколами об административном правонарушении.

Как писал News.ru, ранее председатель Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, был повторно задержан на выходе из спецприёмника после отбытия административного ареста.