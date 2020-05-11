Более половины случаев COVID-19 в Москве выявлено у людей младше 45 лет

https://static.news.ru/photo/7b680258-9365-11ea-aa63-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки выявлено 6169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 51,2% из числа заболевших — дети, а также лица молодого и среднего возраста.

Из числа новых заболевших, 9,5% — дети, 41,7% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, 5,4% — старше 80 лет, — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе.

Все заразившиеся, а также близко контактировавшие с ними лица, находятся под медицинским наблюдением.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся в столице достигло 115 909 человек. 10 мая в Москве диагноз COVID-19 поставили 5551 человеку, 9 мая речь шла о 5667 случаях инфицирования, 8 мая — о 5846.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.