Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 43

https://static.news.ru/photo/89fc2504-d1f0-11eb-bfe9-96000091f725_660.jpg Фото: in_yalta/vk.com

Число пострадавших в результате наводнения в Ялте возросло до 43 человек. Шестеро из них госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

Обратились за медицинской помощью 43 человека, из них шестеро — стационарное лечение, — приводит агентство данные пресс-службы ведомства.

Ранее было известно о 24 пострадавших. Кроме того, один человек стал жертвой стихии и ещё двое значатся пропавшими без вести.

В министерстве отметили, что для помощи жителям подтопленных регионов Крыма в Telegram создан чат-бот. Он содержит телефоны экстренных служб, аккаунты властей в соцсетях, адреса пунктов временного пребывания, а также памятки поведения во время стихийных бедствий.

Сильные ливни обрушились на Крым в ночь на 17 июня. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Повреждены сотни домов, инфраструктура пляжей, отели. В некоторых из них пришлось проводить эвакуацию туристов. В Ялте и других пострадавших районах Крыма была объявлена чрезвычайная ситуация.

Ранее сообщалось, что в Ялте запретили купаться в море после схода селевых потоков. Запрет будет действовать по меньшей мере до 23 июня.