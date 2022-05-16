Блогер рассказал, стоит ли туристам ехать в Крым этим летом Блогер Романов: туристам этим летом стоит ехать в Крым за эмоциями

Фото РИА Новости/Дмитрий Макеев

Туристам этим летом стоит ехать в Крым за эмоциями, рассказал блогер Владимир Романов изданию Pravda.Ru. Плюсом курорта он назвал атмосферу полуострова, благодаря которой и сам переехал в Крым на постоянное проживание. Главные минусы, по его мнению, — стоимость и качество услуг.

Основных — два: цена и качество (в данном случае сервис). Всё не просто дорого, а очень дорого. Сервис можно описать одним предложением: как только вы отдали деньги, вы уже никому не интересны, — сказал Романов.

Руководительница одного из крупных турагентств объяснила, что Крым является всецелевым курортом. Туристы могут лениться в отеле, купаться, изучать историю, заниматься экстремальным отдыхом, знакомиться с местными винами и кухней. При этом по сравнению, например, с Турцией, в Крыму не ясно, какого качества будет сервис за определённую сумму.

12 мая глава республики Сергей Аксёнов заявил, что Крым готов к открытию курортного сезона, несмотря на «объективные логистические проблемы» при организации турпотока. Он подчеркнул, что основной задачей федеральных органов является обеспечение безопасности жителей и гостей полуострова. При этом в ряде районов и некоторых городах полуострова до 26 мая действует «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности.