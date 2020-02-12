https://static.news.ru/photo/403d23e8-4db5-11ea-ba11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователя из Тюмени Рафика Аглиуллина, отметившего повышение по службе под лозунг на блатном жаргоне, уволили из регионального СУ СК РФ. Причина — дискредитирующие основания, а именно — нарушение присяги сотрудника ведомства.

Видео с вечеринки по случаю получения звания майора Аглиуллиным опубликовало одно из СМИ региона. По данным журналистов, вместе с представителями областного УМВД он позировал на кадрах с мужчиной, озвучившего фразу на воровском жаргоне.

Автор ролика, показывая ресторан, перечислил остальных гостей праздника: Среди них: cудья, прокурор, сотрудники СК РФ. Следователи начали проверку инцидента, говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области.

По предварительной информации, на торжестве был замечен начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев. Происходящее снимает на камеру мобильного телефона некий Денис Девкин. Силовики улыбаются и позируют под его выкрики «АУЕ» и «жизнь ворам». Предположительно, автор видео возглавляет охранное агенство «Туман». В 2007–2016 годах неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские Ростова-на-Дону задержали 38-летнего местного жителя Сергея Ткачёва, взявшего в заложники свою беременную жену. По предварительным данным, он является следователем СК.